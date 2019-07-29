В татарском селе Урмаево в Чувашии установят памятник букве «ц»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). У здания Дома культуры в татарском селе Урмаево Чувашской республики будет установлен памятник букве «ц». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель совета Региональной национально-культурной автономии татар Чувашии Фарит Гибатдинов.

«Я думал, что, возможно, будет уместно установить памятник в честь „цокающих“ мишар, букве „ц“, как символу нашего местного говора. Идею люди поддержали. Проект уже принят, в ближайшее время у Дома культуры установим памятник», — сказал он.

По мнению Фарита Гибатдинова, памятник вызовет интерес у гостей деревни и туристов. «Хороший повод задуматься и для местного населения», — добавил он.

«Татарский язык объединяет разные группы со своими диалектами — мишари, тептяре, сибирские татары... В то же время мишари тоже разделяются по говору, мы, например, „цокающие“. К сожалению, вот эти фонетические особенности постепенно теряются», — отметил руководитель татарской организации.

Он пояснил, что «цокающие» мишари проживают преимущественно в Дрожжановском районе Татарстана, а также в татарских районах Мордовии, Башкортостана, Чувашии.

«Раньше у нас не принимали казанский диалект, было какое-то желание сохранить свой местный говор. Но сейчас ситуация изменилась. Вот этот звук „ц“ исчезает из речи, используется много русских слов. К сожалению, глобализация делает свое», — говорит Фарит Гибатдинов.

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