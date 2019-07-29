Минэкологии РТ: Вода в Куйбышевском водохранилище изменила цвет из-за сине-зеленых водорослей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На основе жалоб жителей Татарстана в социальных сетях по поводу изменения цвета воды в Куйбышевском водохранилище специалисты Минэкологии РТ провели проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о возникновении на поверхности водных объектов республики сине-зеленых пятен. По данным фактам специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ с помощью судового природоохранного комплекса „Волга-М“, расположенного на теплоходе „Фламинго“, обследовали акваторию Куйбышевского водохранилища», — сказано в сообщении.

Была обследована территория от Зеленодольска до Тетюш в 14 точках. Специалисты взяли пробы воды на гидрохимический и гидробиологический анализ (показатели зоопланктона), а также на содержание цианобактериальных токсинов (микроцистина). По результатам исследования выяснилось, что вода цветет из-за быстрого размножения сине-зеленых водорослей.

Водоросли при отмирании выделяют в воду токсины. Это сложные органические соединения, образовавшиеся у них в процессе эволюции как адаптационно-защитный механизм. Он способствует подавлению развития других видов водорослей, что расширяет экологическую нишу токсичных видов. При больших концентрациях они могут вызывать отравление и гибель рыбы. Экологи отмечают, что размножение сине-зеленых водорослей носит сезонный характер. Оно начинается в июле, достигает пика в августе и сентябре. Полученные результаты проб воды специалисты направят в Управление Росприроднадзора по РТ.



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