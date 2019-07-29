На ж/д вокзале в Казани житель Чувашии похитил дорогой телефон у земляка, пока тот спал

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На ж/д вокзале в Казани 49-летний житель Чувашии похитил дорогой телефон у земляка, пока тот спал, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«В дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте с письменным заявлением о пропаже сотового телефона обратился житель города Шумерля Чувашской Республики», – уточнили в пресс-службе управления.

По горячим следам удалось поймать злоумышленника. Им оказался 49-летний житель Чебоксар. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил гаджет у мужчины, когда тот спал в комнате отдыха вокзала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.



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