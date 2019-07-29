В Росконтроле назвали самую эффективную и безопасную зубную пасту

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Росконтроль провел исследование зубной пасты для ежедневного использования шести популярных брендов. Результаты проверки опубликованы на сайте федеральной службы.

В рамках экспертизы образцы марок «Лесной бальзам», «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President закупили непосредственно в магазинах и изучили соответствие продукции заявленному составу.

У всех паст очищающее действие находится почти на одинаковом, среднем уровне, лучший результат показала марка «Лесной бальзам», немного хуже, чем все остальные, — President. Эффект отбеливания был указан лишь у марки Splat Professional, но несмотря на это, незначительный отбеливающий эффект присутствовал у паст «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med. Продукт Splat Professional не подтвердил заявленное качество.

Что касается безопасности образцов, все шесть показали, что их микробиологические показатели и количество фтора находятся в допустимых пределах. А вот показатели токсичности у двух зубных паст («Новый жемчуг» и Biomed) оказались выше нормативов. Оба производителя были проинформированы о результатах.

«В компании ООО „Органик Фармасьютикалз“, выпускающей пасту Biomed, к информации отнеслись ответственно. После чего были проведены повторные расширенные тесты, подтвердившие безопасность данной продукции», — говорится в сообщении Росконтроля.

В результате специалисты рекомендуют к покупке пять из семи образцов. Лидер рейтинга — «Лесной бальзам», Splat Professional оказался в списке с замечаниями, в черном списке — продукция бренда «Новый жемчуг».

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