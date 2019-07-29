В лесу под Нижнекамском спасли мужчину, который из-за травмы ноги не мог добраться до дома

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В лесу под Нижнекамском спасли 44-летнего мужчину, который из-за травмы ноги не мог добраться до дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 10.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Нижнекамском районе в лесу у старой птицефабрики потерялся 44-летний мужчина. Из-за травмы ноги не может самостоятельно добраться домой», – уточнили в МЧС.

Спасатели нашли мужчину и передали его медикам скорой помощи.





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