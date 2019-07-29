В «Хазинэ» накануне WorldSkills Kazan откроется выставка картин советских художников «Слава труду!»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 1 августа в Национальной художественной галере «Хазинэ» откроется выставка произведений советских художников «Слава труду!», приуроченная к предстоящему чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Особым явлением советского искусства являлись выставки под названием «Слава труду!», которые демонстрировали героизм строителей коммунизма. Сегодня они демонстрируют зрителю историю развития темы труда на протяжении советской эпохи, где отображена широта замыслов по освоению казахстанской целины и морских просторов, строительству КАМАЗа и БАМа, нефтеперерабатывающих, нефтехимических и металлургических заводов, ГЭС.



На выставке в «Хазинэ» будут представлены картины Виталия Скобеева, Амира Мазитова, Павла Соколова-Скаля и многих других талантливых мастеров кисти.

Будет воссоздан художественный образ трудовой летописи страны – от выпуска первого трактора до построения индустриального общества. Экспозиция также отражает эволюцию темы труда на протяжении 1920 – 1980-х годов.



Выставка будет работать до 5 сентября текущего года.

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