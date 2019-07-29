«Умный город» и искусственный интеллект в бизнесе: в Казани пройдет саммит по Интернету вещей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). III Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & AI World Summit Russia пройдет 1-2 октября в Казани. Он соберет более 3000 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран мира, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«На саммите выступят ключевые эксперты в области IoT и AI — топ-менеджеры крупных российских и западных компаний, представители правительственных структур. В рамках отраслевых потоков они расскажут о рабочих моделях по внедрению цифровых технологий в работу „умных городов“ и использованию больших данных и искусственного интеллекта в государственном управлении и бизнесе», — сказано в сообщении.

Программа мероприятия будет включать в себя шесть отраслевых потоков: «Индустрия 4.0», «Цифровое правительство», «Цифровые корпорации», «Умный город и ЖКХ», «Цифровая энергетика», «Цифровой нефтегаз».

Участники саммита получат доступ к «дорожным картам» цифровой трансформации промышленных предприятий, корпораций и городов. Кроме того, они смогут ознакомиться с инновационными стартапами, акселераторами и венчурными фондами, обсудить вопросы инвестиций и развития технологических бизнес-проектов.

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