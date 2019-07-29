Компания друзей попала в полицию, громко отметив день ВМФ на Баумана в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Компания из семи друзей попала в полицию, громко отметив день ВМФ на Баумана в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«29 июля около часа ночи оператор отдела видеомониторинга Управления МВД России по Казани заметила, что на улице Баумана образовалось скопление людей. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

На месте полицейские установили, что семь человек отмечают день ВМФ и громко слушают музыку. На замечание компания не реагировала, к тому же стала оказывать сопротивление стражам порядка.

Нарушителей задержали, доставили в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.