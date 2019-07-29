Ольга Павлова: Тетюши – город спортивной славы, отсюда на Олимпийские игры уходили наши спортсмены

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Более 115 спортсменов из 13 регионов России приехали на IX летнюю Спартакиаду учащихся РФ по стендовой стрельбе, которая открылась в Тетюшах. Школьников приветствовала депутат Госдумы России, координатор федерального проекта «Единой России» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Выбор места проведения финала соревнований не случаен. В России есть города воинской славы, а Тетюши – город спортивной славы, отсюда уходили на Олимпийские игры наши прославленные спортсмены!» – сказала Павлова на церемонии открытия состязаний.

Она отметила, что Спартакиада школьников – один из ключевых этапов в подготовке спортивного резерва России. «Для каждого из вас этот старт – важный шаг на пути к олимпийскому олимпу, вам предстоит проявить лучшие качества спортсмена – ответственность, упорство, волю к победе и достойно представить на Спартакиаде свой регион, свою школу, своих наставников», – подчеркнула парламентарий.

Ольга Павлова призналась, что особенно болеет за команду заслуженного мастера спорта России Светланы Деминой. В 1979 году 18-летняя Светлана стала первой чемпионкой мира, а сегодня она старший тренер сборной команды по стендовой стрельбе Республики Татарстан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.