«Культурная среда» в Казани приглашает зрителей в сказочную страну

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Казани, на площадке перед театром кукол «Экият», состоятся мероприятия в рамках традиционного проекта «Культурная среда». 31 июля жители и гости столицы смогут посетить концерт, спектакль, игры, конкурсы и викторины. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



Мероприятия «Культурной среды» начнутся с выступления Военного духового оркестра под управлением Вадима Кравчука. А сразу после этого артисты театра «Клаксон» покажут зрителям «Веселое шоу Веснушки и Ириски», проведут интерактивы и занимательные игры со всеми желающими.



Ведущие – Принцесса, Паж, Фея и Пират – пригласят зрителей в сказочную страну, где гостей ждут викторины и загадки на знание сказочных произведений и их персонажей. Также горожане поучаствуют в танцевальном мастер-классе «Лето танцуй!», а для детей проведут игры и викторины на знание правил дорожного движения.



Творческие коллективы домов культуры города представят яркие номера, песни и танцы. А казанская филармония организует концерт мастеров искусств с участием звезд – солистов Равиля Харисова, Николая Коновалова, Сирины Зайнутдиновой, Рафаэля Якуповв. Ведущий концерта – Амир Ахмадишин.



Начало запланировано на пять вечера.

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