Двигатель казанского Ми-38 испытали в условиях непрерывного обледенения на высоте 4 километров

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Авиационный двигатель ТВ7-117В, предназначенный для новых многоцелевых вертолетов Ми-38, успешно прошел испытания в условиях обледенения. Испытания проводились в Научно-испытательном центре Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«В ходе программы испытаний двигатель работал в условиях непрерывного и перемежающегося обледенения, на высотах до 4000 м, при температуре до минус 30 градусов на всех эксплуатационных режимах», – отметили в пресс-службе.

В ходе испытаний было получено подтверждение возможности эффективной работы двигателя ТВ7-117В в условиях обледенения, что значительно расширяет возможности эксплуатации вертолетов.

Турбовальный двигатель ТВ7-117В со свободной турбиной разработан и серийно производится на «ОДК-Климов», ранее успешно испытан при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов, кроме этого он прошел испытание по программе «Определение эффективности защиты двигателя от попадания птиц и града».

Новый многоцелевой вертолет Ми-38 создан на Казанском вертолетном заводе, серийно производится в Казани с 2018 года. Область применения вертолета – перевозка грузов и пассажиров, выполнение поисково-спасательных операций, VIP-перевозки. Все это возможно в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат, в простых и сложных метеоусловиях. На базе Ми-38 планируется производство специализированных вертолетов, включая «арктический» вариант.

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