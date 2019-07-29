Нижнекамск вместе со всей страной присоединился к празднованию Дня военно-морского флота

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Праздничное мероприятие, приуроченное к 323-летней годовщине со Дня ВМФ, по традиции состоялось у городского монумента воинам-интернационалистам, передает «НТР 24».

На митинг пришли нижнекамские моряки вместе со своими семьями. Виновники торжества были в парадной форме, в руках они несли андреевские флаги.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших во время исполнения гражданского долга российских моряков, вспомнили боевые заслуги Военно-морского флота в различных конфликтах, возложили цветы к монументу. Самым теплым моментом праздника стала возможность встретиться и пообщаться с сослуживцами.

Одним из тех, кто пришел на площадь монумента воинам-интернационалистов, стал Мулланур Саматов. Мужчина служил три года на подводной лодке во Владивостоке и на Камчатке. Моряк-подводник вспоминает, что на службе они находились под водой по три-четыре месяца, ни разу не сходя на берег, но это «было здорово».

«Мы многое повидали во время этих экспедиций, а еще в памяти осталось то, как нас на убой кормили красной рыбой», – поделился воспоминаниями моряк.

В День Военно-морского флота многие нижнекамские делились воспоминаниями, проникаясь общим духом флотского братства, многие из них признались, что хотели бы вернуться на службу в армию.

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