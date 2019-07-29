Дома четырех районов Казани останутся без света 30 июля

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Завтра, в среду, в ряде домов четырех районов Казани отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 8 утра и до 8 вечера в Кировском районе свет отключат по адресам: ул. Баженова, № 30; ул. Бородина, №№ 3, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 15/1, 15/2; ул. Вахитова, №№ 5/2, 5/3; ул. Герцена, №№ 110, 112, 122, 124/1, 124/2, 128а, 133, 139, 145, 149; ул. Гончарова, №№ 47, 48, 50, 53, 55 — 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 70а; ул. Горсоветская, №№ 17/1, 17/2, 17/3, 19а; ул. Кольцова, №№ 37, 39, 47, 49, 49а, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62 — 66; ул. Краснококшайская, № 62; ул. Межевая, №№ 1, 1а, 3, 5, 8 — 18 (четные), 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26а, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50; пер. Межевой, № 10; ул. Передовая, №№ 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36; ул. Поперечно-Базарная, №№ 23, 25/60, 28, 29, 31/45, 33, 35, 37, 66 — 74 (четные); ул. Смычки, №№ 16, 20, 30; ул. Тургенева, №№ 40, 42, 44, 45, 46, 49/1, 51, 52/29, 55, 57, 59, 61, 63; ул. Чигорина, №№ 6, 8, 9, 10 — 15, 17а; ул. Ягодинская, №№ 34а, 36, 38, 40, 42, 44.

В это же время без света останутся жители Московского района по адресам: ул. Волгоградская, №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9; ул. Декабристов, №№ 106 — 112; ул. Энергетиков, №№ 3, 5.

С 8 утра и до 5 дня в Приволжском районе электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Габишева, №№ 29, 29а, 31; ул. Зорге, №№ 70 — 78 (четные), 94; ул. Фучика, 22, 24, 28, 30. Кроме того, без света останутся жители улиц Агачлык, Аланлык, Алтан, Данлы, Жасминная, Заветная, Заветный пер, Каенлы, Серле, Уртак поселка Алтан.

В это же время в ЖК «Лесной городок» не будет света у домах №№ 6, 26, 28 по ул. Березовая, №№ 1, 2, 27, 28, 30, 32, 34 по ул.Брусничная, №№ 2, 5, 15 по ул. Меридианная, №№ 53 — 61 по ул. Солнечная и доме № 1 по Столичной.

Также с 8 утра и до 5 дня электричество будет отсутствовать в домах по улицам 2-я Полевая, 3-й Носкинский переулок, 6-й Носкинский переулок, Вишневая, Грачиная, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Туманная, Центральная, Черемшановая поселка Вознесенское Советского района.

Временные неудобства с 9 утра и до 5 дня ждут жителей домов по адресам: ул. Гвардейская, № 20; ул. Академика Губкина, №№ 1 — 4, 6, 8, 10; ул. Кирпичникова, № 12; ул. Космонавтов, №№ 1, 2, 3, 5, 6 и Сибирский тракт, № 4.

Кроме того, в это же время отключат электричество в поселке Киндери по адресам: ул. Азина, №№ 22 — 114; ул. Мичурина, №№ 45 — 123, 56 — 148; ул. Нагорная, №№ 1— 63, 2 — 68; ул. Рабочая, №№ 23 — 33, 22 — 50; ул. Энтузиастов, №№ 1 — 3 и по улице 2-я Рабочая.

Причина отключений — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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