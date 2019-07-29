Татар-информ

29 июля 2019, 20:51

Общество

В казанских дворах стартуют отборочные туры народного караоке «Голос нашего двора»

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Общество

В казанских дворах стартуют отборочные туры народного караоке «Голос нашего двора»

Жильцы Кировского и Московского районов Казани смогут стать звездами своих дворов.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Казани начался прием заявок на участие в конкурсе народного караоке «Голос нашего двора», сообщает отдел администрации Кировского и Московского районов г. Казани.

В состязании на лучшего певца за три года проведения только в Кировском и Московском районах Казани приняло участие около полутысячи человек. В новом сезоне принять участие в конкурсе также смогут все желающие. Оставить заявку и выбрать удобную для себя площадку можно на сайте голосдвора.рф.

В Кировском и Московском районах конкурс пройдет на пяти площадках: 12 августа казанцы будут петь во дворе дома № 3 по улице Сажинова жилого комплекса «Салават Купере», 14 августа споют во дворе дома № 3а по ул. Политехническая в Юдино, 15 августа – во дворе дома № 184а по ул. Декабристов, 16 августа – во дворе дома № 11 по ул. Черноморская.

Финал конкурса проведут 21 августа в сквере имени Васильченко.

Участники, которые не успели подать заявку на сайте, могут зарегистрироваться на месте в день проведения конкурса. Оценивать лучшие голоса будут зрители путем голосования в течение всего отборочного тура. Участники смогут выбрать композиции самостоятельно.

Для зрителей и участников помимо конкурсной программы будут организованы интерактивные зоны с разнообразными мастер-классами.

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