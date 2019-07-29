Ольга Воронова: Проект «Наш двор» позволит учесть все пожелания жильцов

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). При разработке проектов благоустройства дворов будут учтены все пожелания и инициативы жителей. Об этом сообщила член рабочей группы партийного проекта «Наш двор» Ольга Воронова во время посещения придомовых территорий в Ново-Савиновском районе Казани.

«Что у нас спрашивают жители? Конечно же, о благоустройстве детских площадок. Причем они просят разделить зону отдыха для малышей и зону отдыха для более взрослых детей. Старшее поколение говорит, что необходимо установить лавочки, им нужна зона отдыха для взрослого поколения. Наша молодежь просит спортивные площадки с хорошим покрытием. Чтобы наши дети жили безопасно, нужно устанавливать камеры, ограждения во дворах домов», — рассказала Ольга Воронова.

Сегодня рабочая группа проекта фракции «Единой России» в ГС РТ «Наш двор» посетила придомовые территории на улицах Гаврилова, Бондаренко и Абсалямова, где в 2019 году произвели ремонт дорог, установили пандусы и выделили парковочные места.

Как отметила Ольга Воронова, жители Татарстана хотят иметь благоустроенные и удобные дворы, поэтому члены фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ вышли с инициативой о создании нового стандарта двора, куда войдут детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Предложение поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Двор домов 40-46 на Гаврилова — это один из самых больших в Ново-Савиновском районе. Его окружают сразу 5 многоквартирных домов. В софинансировании благоустройства территории участвуют сами жители.

«В прошлом году ТОС „Савиново“ второй раз выиграло грант Республики Татарстан. Мы внесли предложение главе района, чтобы средства гранта в полмиллиона рублей были использованы как софинансирование», — отметил председатель комитета территориально-общественного самоуправления «Савиново» Ильдус Салахов. Он добавил, что программа благоустройства дворов, предложенная «Единой Россией», очень своевременна и нужна.

За последние 5 лет в Татарстане отремонтировано свыше 1,7 тыс. дворов. В их обустройство вложено 5,5 млрд рублей. В Казани в текущем году предусмотрен ремонт 290 дворов, на эти цели выделен 1 млрд рублей. На сегодняшний день благоустроено 140 дворовых территорий, 60 находятся в работе.

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