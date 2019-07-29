В Челнах будут судить экс-директора института, который присвоил более 7,5 млн рублей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах будут судить экс-директора Набережночелнинского филиала частного образовательного учреждения высшего образования «Институт социальных и гуманитарных знаний», который присвоил более 7,5 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в период с сентября 2012 года по май 2017 года 44-летний бывший директор института, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему денежные средства филиала института путем перечисления их на подконтрольные ему расчетные счета за якобы оказанные учреждению услуги и выполненные работы», – уточнил Галиев.

Также установлено, что мужчина оплачивал услуги, не связанные с институтом, и предоставлял липовые финансовые документы.

Ущерб от действий экс-директора превысил 7,5 млн рублей. Ему предъявлены обвинения по статье «Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере». На время следствия подозреваемого отправили под домашний арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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