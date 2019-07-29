Теннисистка из РТ Полина Кудерметова стала абсолютной чемпионкой европейского первенства

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Москве завершились соревнования в рамках первенства Европы по теннису, на котором татарстанская спортсменка Полина Кудерметова стала абсолютной чемпионкой, сообщает пресс-служба Федерации тенниса РТ.

Спортсменка в предварительных раундах победила соперниц из Великобритании, Швеции и Германии. В полуфинале Кудерметова одержала победу над соотечественницей Эрикой Андреевой, 6:4, 2:6, 6:3, а в финале обыграла француженку Эльзу Жакмо, 7-6 (3), 7-5. В парном разряде тандем Кудерметовой и Дианы Шнайдер выступил против другого российского дуэта — Эрики Андреевой и Марии Бондаренко. Противостояние завершилось со счетом 6-4, 6-3 в пользу первой пары.

Другая представительница Татарстана Мария Бондаренко в предварительных играх обыграла соперниц из Эстонии, Чехии и Норвегии, но в полуфинале татарстанка уступила француженке Эльзе Жакмо. В парном зачете спортсменка реабилитировалась и заняла второе место.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.