В КДМЦ расскажут о грудном вскармливании в первые дни жизни малыша и профилактике мастита

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 2 августа в Камском детском медицинском центре Набережных Челнов пройдет лекция врачей для новоиспеченных и будущих мам. Об этом администрация больницы сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Медики расскажут о грудном вскармливании в первые дни жизни малыша, о том, как наладить лактацию и профилактике мастита.

Лекция начнется в 10.00 утра в конференц-зале.

Предварительно всех желающих врачи просят записаться на мероприятие либо через WhatsApp по номеру 89061193779, либо через соцсети «Вконтакте» https://vk.com/id210337974 и Instagram @elvira.ibragimovaconsul.

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