Находящегося в розыске рецидивиста поймали в Челнах, когда он собирал маковые головки на чужих дачах

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Находящегося в розыске рецидивиста поймали в Набережных Челнах, когда он собирал маковые головки на чужих дачных участках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«На пульт вневедомственной охраны Росгвардии по Набережным Челнам поступил сигнал тревоги из садоводческого общества "Гидростроитель-1". Сотрудники охраны рассказали подъехавшему экипажу ОВО, что утром они заметили незнакомого мужчину, который ходил по чужим участкам», – рассказали агентству в управлении.

Росгвардецы увидели подходящего под описание мужчину на соседней аллее. Заметив стражей порядка, злоумышленник попытался убежать, но был пойман. Во время досмотра у мужчины обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Содержимое было передано на экспертизу, которая установила, что в пакете лежали почти 350 г. мака.

46-летнего многократно судимого мужчину задержали и передали полицейским. Также выяснилось, что он находится в местном розыске за уклонение от принудительного лечения от наркозависимости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



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