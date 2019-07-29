Татарстанцев приглашают рассказать о своих родственниках-ветеранах в «Книге всенародной памяти»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов в России организуют выпуск полноцветных мемориальных томов о войне «Книга всенародной памяти», сообщают организаторы проекта.

В печатном и электронном виде в «Книге всенародной памяти» будут помещены материалы, собранные участниками патриотических акций «Бессмертный полк», «У Победы наши лица», «Вахта Памяти», «Портреты героев» и др.

«Память о солдатах Великой Победы, героях сопротивления, тружениках тыла и жертвах геноцида будет запечатлена не только строчкой в алфавитном списке, но и разворотами книги, составленными из портретов ветеранов и добрых воспоминаний о них родственников, друзей, однополчан, чьи фотографии и рассказы непременно важны для будущих поколений», — рассказали организаторы о главных принципах многотомного издания.

Татарстанцы могут стать участниками общероссийского издательского проекта. Участникам необходимо зарегистрировать на сайте https://я-память.рф себя лично или коллектив предприятия (организации, учреждения) и его уполномоченного координатора, которому необходимо передать очерк и фотоматериалы.

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