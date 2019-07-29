Татар-информ

29 июля 2019, 14:11

ПолитикаПроисшествия

Казанец продал внедорожник, чтобы вернуть ребенку долг по алиментам

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ПолитикаПроисшествия

Казанец продал внедорожник, чтобы вернуть ребенку долг по алиментам

По решению суда житель Казани должен ежемесячно выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, но он уклонялся от уплаты алиментов.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Житель Казани продал внедорожник «Рено», чтобы вернуть ребенку долг по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«По решению суда житель Казани должен ежемесячно выплачивать 1/4 часть дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Несмотря на это, мужчина алименты не выплачивал», – уточнила Лилия Халимова.

За это время долг мужчины по алиментам превысил 140 тыс. рублей.

Должник, узнав, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, продал свой внедорожник «Рено» и полностью погасил долг.
 

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