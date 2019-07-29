Казанец продал внедорожник, чтобы вернуть ребенку долг по алиментам

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Житель Казани продал внедорожник «Рено», чтобы вернуть ребенку долг по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«По решению суда житель Казани должен ежемесячно выплачивать 1/4 часть дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Несмотря на это, мужчина алименты не выплачивал», – уточнила Лилия Халимова.

За это время долг мужчины по алиментам превысил 140 тыс. рублей.

Должник, узнав, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, продал свой внедорожник «Рено» и полностью погасил долг.



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