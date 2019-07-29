Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата на 2020 год

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Рособрнадзор установил минимальные баллы единого государственного экзамена для получения аттестата на 2020 год. Документ размещен на сайте федерального ведомства.

Так, минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программы среднего общего образования, по русскому языку составило 24, математике профильного уровня — 27, физике, химии, биологии — 36, литературе и истории — 32, иностранным языкам — 22, обществу — 42, информатике и ИКТ — 40.

Порог по математике базового уровня составил три балла по пятибалльной системе оценивания.

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