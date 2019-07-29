Пожилая женщина попала в больницу с переломом челюсти после наезда автобуса в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 81-летняя женщина попала в больницу с переломом челюсти после наезда автобуса в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.



«В минувшую субботу напротив дома № 5 по улице Максимова водитель автобуса "МАЗ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 81-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте», – уточнили в ГИБДД.

Медики скорой помощи, прибывшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшей перелом скуловой кости.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.