Татарстанец Илья Шикшин в шестой раз стал чемпионом Европы по го

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Татарстанец Илья Шикшин стал европейским чемпионом по го, сообщает Минспорта РТ.

Соревнования проходили с 21 по 28 июля в бельгийской столице Брюсселе. В состязаниях по олимпийской системе участвовали 32 прошедших предварительный отбор спортсмена из 16 европейских стран.

Илья Шикшин выиграл все шесть встреч и в шестой раз в течение своей карьеры завоевал титул.

Татарстанец занимается в республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Нежметдинова, является заслуженным мастером спорта России.

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