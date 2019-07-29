Татарстанец Илья Шикшин в шестой раз стал чемпионом Европы по го

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Татарстанец Илья Шикшин стал европейским чемпионом по го, сообщает Минспорта РТ.
Соревнования проходили с 21 по 28 июля в бельгийской столице Брюсселе. В состязаниях по олимпийской системе участвовали 32 прошедших предварительный отбор спортсмена из 16 европейских стран.
Илья Шикшин выиграл все шесть встреч и в шестой раз в течение своей карьеры завоевал титул.
Татарстанец занимается в республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Нежметдинова, является заслуженным мастером спорта России.