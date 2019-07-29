В Апастовском районе началось строительство футбольного поля с искусственным покрытием

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В поселке городского типа Апастово стартовало строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Строительство объекта включено в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Спортивный объект посетил замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов. Руководитель оценил объект инфраструктуры, где на сегодняшний день расчищена площадка и ведутся работы по обустройству канализации.



На экспресс-совещании присутствовали представители администрации района, тренеры местных спортивных школ, а также строители, работающие на объекте.



Строительство футбольного поля проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Татарстане. Он предусматривает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% в России доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.



Далее Алмаз Мингулов посетил Тетюшский район, где решается вопрос о капитальном ремонте республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой стрельбе.

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