Более 100 детей с поражениями ЦНС будут учить навыкам жизни за счет президентского гранта

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский хоспис направит президентский грант на помощь сотне детей с поражениями центральной нервной системы (ЦНС). Сумма гранта составляет почти 3 млн рублей, о чем рассказал основатель медучреждения Владимир Вавилов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Последний грант мы подавали на абилитацию пациентов, которые находятся на патронаже выездной службы казанского хосписа. Это порядка ста с лишним детей, которые никогда не станут взрослыми, но можно улучшить качество их жизни и помочь войти в социум», — сказал Вавилов.

В составе выездных бригад работают врачи, медсестры, а также специалисты по лечебной физкультуре и психологи. Общими усилиями они обучат больных детей простым навыкам жизни — как открыть дверь, зажечь газовую плиту, застегнуть молнию на куртке и т. п.

Для помощи хронически больным детям необходима специальная выездная служба, в связи с чем хоспис подал заявку на грант и выиграл 2,9 млн рублей. Абилитация подразумевает развитие навыков приспособления к жизни, когда полное излечение невозможно.

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