Руководитель Росприроднадзора по РТ проведет в Казани прием граждан

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 30 июля руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарит Хайрутдинов проведет прием граждан в приемной Президента России в РТ. Об этом сообщается на сайте главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

«Желающие смогут задать все интересующие их вопросы в части экологической безопасности и сохранения ресурсов на территории Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Записаться на прием, который пройдет с 10 до 12 часов, можно по телефону: 8 (843) 221-80-36.

Приемная Президента РФ в РТ расположена по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 12/20.

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