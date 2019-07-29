Минэкологии РТ: Парковщики в водоохранной зоне Камы будут оштрафованы

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Автомобили, припаркованные в водоохранной зоне реки Кама, обнаружили экологи в ходе рейда по Нижнекамску. Их владельцам выписаны штрафы, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта. На них устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Здесь водоохранная зона составляет 200 м. То есть парковаться автолюбители могут на расстоянии не ближе 200 м от уреза воды», — отметила государственный инспектор Людмила Наякшина.

В отношении одного из нарушителей участники рейда составили протокол по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления». Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Второй нарушитель правил парковки отказался предоставлять инспекторам свои документы. Экологи направили запрос в ГИБДД об установлении собственника транспортного средства для последующего составления протокола по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности». Нарушителю грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.



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