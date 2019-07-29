Ключевая ставка ЦБ: Акцент смещен на бюджетную политику

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). ЦБ понизил ставку до 7,25%, комментарий смещает акцент на бюджетную политику: На первый взгляд, решение ЦБ оказалось предсказуемым и непримечательным: регулятор понизил ставку до 7,25%, как и ожидал рынок, и в первом параграфе своего комментария подтвердил ожидание, что инфляция вернется на уровень 4% в начале 2020 г. и что переход к нейтральной денежно-кредитной политике состоится в 1П20.

Инфляционный тренд в краткосрочной перспективе остается благоприятным: Решение понизить ставку связано с продолжающимся замедлением годовой инфляции, которая, по оценкам ЦБ, составляет 4,6% г/г на 22 июля.

В среднесрочной перспективе в центре внимания — бюджетная политика: Тем не менее, бюджетный фактор, который играл дезинфляционную роль в 1П19, может стать в перспективе фактором инфляционных рисков.

Еще одно понижение ставки вполне вероятно на заседании 6 сентября, после чего мы ожидаем паузу: Поскольку инфляционные риски, связанные с бюджетными расходами, проявятся только с запозданием, складывается впечатление, что в краткосрочной перспективе фактор бюджетной политики вряд ли предотвратит понижение ставки. Решение ЦБ на заседании 6 сентября будет, главным образом, опираться на фактический инфляционный тренд и внешнюю конъюнктуру.

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