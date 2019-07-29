В Пенсионном фонде России рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). В Пенсионном фонде России предупредили россиян, что иногда в начислениях пенсий могут возникать ошибки, и людям приходится возвращать часть средств обратно, пишет «Российская газета».

«Существует ряд случаев, — рассказали в фонде, — когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер».

Так, если гражданин получает пенсию по потере кормильца и заканчивает обучение, то пенсия прекращается по достижению 18 лет. Однако, если обучение проходит на очном отделении любого заведения, даже за пределами России, то пенсия выплачивается до 23 лет.

Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, предупреждают в фонде.

Еще один случай переплат может возникнуть из-за смерти иждивенца, за которого положена прибавка. При появлении нетрудоспособных иждивенцев устанавливается повышенная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В этом году размер выплаты составляет 5,3 тыс. рублей. У пенсионера с одним иждивенцем она повышается до 7,1 тыс. рублей, с двумя — до 8,8 тыс. Если у пенсионеров 3 иждивенца, то размер выплат будет 10,6 тыс. рублей.

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