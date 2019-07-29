Байкер и его спутница получили травмы после столкновения мотоцикла с иномаркой в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 55-летний байкер и его 59-летняя спутница получили травмы после столкновения мотоцикла с иномаркой в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«В субботу, 26 июля, в 14.05 21-летняя девушка-водитель автомобиля "Мицубиси Лансер" напротив дома № 1е по проспекту Амирхана, по предварительным данным, не выбрала безопасный боковой интервал и совершила столкновение с мотоциклом под управлением 55-летнего водителя», – уточнили в ГИБДД.

В результате наезда байкер и его спутница получили различные травмы. Медики «скорой» диагностировали у мужчины перелом ноги, а у пассажирки мотоцикла – ушиб грудной клетки.



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