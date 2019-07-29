Обвиняемый в убийстве приемной дочери в Татарстане попросил, чтобы его дело рассматривали присяжные

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Житель Алексеевского района РТ, которого обвиняют в убийстве приемной дочери, попросил, чтобы его дело рассматривали присяжные. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Вместе с 40-летним Романом Григорьевым на скамье подсудимых оказалась его супруга – 38-летняя Элла Григорьева. Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан состоялось предварительное слушание по их делу, которое прошло в закрытом режиме.

Семейной паре предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязании приемных детей. Виновным в смерти девятилетней девочки следствие считает ее приемного отца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в августе прошлого года в одном из домов деревни Горка Алексеевского района республики было обнаружено тело девятилетней девочки с ожогами и следами побоев.

По данным следствия, в семье Григорьевых жили четверо приемных детей. Всех их взяли под опеку в марте 2016 года. С детьми жестоко обращались и заставляли работать. В 2018 году приемная мать приковала одну из девочек железной цепью для скота во дворе, а позднее жестоко избила ее металлическим прутом. В том же году она облила ее кипятком в бане.

По версии следствия, в августе Роман Григорьев жестоко избил девятилетнюю девочку за то, что она просыпала песок на одежду. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обвиняемые свою вину не признали, на время следствия они были отправлены в СИЗО.

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