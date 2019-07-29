Владимир Вавилов расскажет о работе казанского хосписа с трибуны ООН

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Основатель первого в Казани хосписа Владимир Вавилов выступит с трибуны Организации Объединенных Наций. Соответствующее приглашение председателю правления Фонда им. Анжелы Вавиловой направило Министерство иностранных дел России, сказал Вавилов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В прошлом месяце меня пригласили на встречу с главой МИДа [Сергеем] Лавровым. Я рассказал о своей работе, а недавно помощник министра мне позвонил: „Владимир Владимирович, не можете ли Вы выступить в ООН на 74-й Генассмаблее, рассказать о своем проекте?“ — поделился Владимир Вавилов. — Получили официальное приглашение. Сейчас готовим документы, это будет где-то с октября по декабрь. Точной даты пока нет».

Основатель казанского хосписа планирует рассказать о сотрудничестве с иностранными коллегами. Опытом медучреждения интересуются специалисты из Англии и США, Франции и Германии. Около года назад казанский хоспис и турецкий медцентр «Анадолу» подписали меморандум о сотрудничестве. Аналогичный документ подписан с Русским Красным крестом во Франции.

Некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис» с отделением для пациентов старше 18 лет работает в Казани с 2014 года. К 1 июля этого года хосписную помощь получили более 3870 пациентов, большая часть из которых — дети. На патронаже амбулаторной выездной службы находится почти 300 пациентов.

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