Татар-информ

29 июля 2019, 11:40

Экономика и финансы

Специалисты Приволжских электрических сетей апробируют технологию для повышения напряжения в сети

Экономика и финансы

Специалисты Приволжских электрических сетей апробируют технологию для повышения напряжения в сети

Фото: gridcom-rt.ru

Инженерное решение давно применяется в странах с большими площадями и протяженными распределительными сетями: в США, Канаде, Бразилии, Австралии.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Монтаж двух пунктов автоматического регулирования напряжения с вольтодобавочным трансформатором (ВДТ) напряжением 10 кВ в Лаишевском районе РТ позволит решить проблемы, появляющиеся в связи с интенсивной жилищной застройкой: это пригород Казани, кроме того, здесь по государственной программе выделено большое количество земельных участков для многодетных семей.

На данный момент электроснабжение активно развивающегося населенного пункта в Лаишевском районе РТ, который по прогнозам специалистов уже в течение десяти лет может войти в городскую черту республиканской столицы, обеспечивает РП 10 кВ (от ПС 110 кВ Аэропорт). Изначально здесь была запроектирована надежная схема электроснабжения, но сегодняшняя картина дня заставляет вносить изменения, чтобы соответствовать клиентоориентированным ожиданиям потребителей компании.

А именно: протяженные воздушные линии, которые ведут от подстанции, очень загружены, и в моменты пиковых нагрузок напряжение стремительно падает.

«Монтаж пунктов автоматического регулирования напряжения 10 кВ — инженерное решение, которое позволяет увеличить пропускную способность существующих линий для подключения новых потребителей, обеспечить качество электроэнергии путем автоматического поддержания необходимого уровня напряжения в критических точках и дает дополнительное время на то, чтобы принять решение по строительству новых центров питания в тех районах, где это необходимо», — считает заместитель главного инженера ПЭС Илдар Хамитов.

Чтобы не строить дополнительную трансформаторную подстанцию с силовым оборудованием, решением руководства ОАО «Сетевая компания» были приобретены два комплекта ПАРН 10кВ (производства ООО «СКЕ-Электро» (г. Белгород), которые повышают напряжение у потребителя на конце линии.

«Они установлены на двух ВЛ и могут быть включены в параллельную работу, обеспечивая тем самым резервирование в случае аварийных отключений», — поясняет главный инженер Лаишевского РЭС Радик Нуриев.

Стоит отметить, что это инженерное решение давно применяется в странах с большими площадями и протяженными распределительными сетями: в США, Канаде, Бразилии, Австралии, но в России пока не получило широкого распространения.

Специалисты филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети надеются, что впервые применяемые в компании ВДТ пройдут успешную обкатку и станут эффективным инструментом для обеспечения потребителей надежным электроснабжением.


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