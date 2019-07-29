В Казани разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Казани инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, который сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В пятницу, 26 июля, в 22.30 напротив дома № 8 по улице Волгоградская был совершен наезд на 17-летнего велосипедиста. Водитель с места происшествия уехал», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии юноша получил ушиб ноги.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.



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