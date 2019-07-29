Сельхозпредприятие Татарстана выплатило 1,5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Работающее в отрасли сельского хозяйства Татарстана предприятие выплатило более 1,5 млн рублей долгов по зарплате 66 работникам. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Камско-Устьинского района», — сказано в сообщении.

Работа с должниками по зарплате в Татарстане проводится на постоянной основе и находится на контроле у Правительства РТ. Ранее «Татар-информ» сообщало, что черемшанское предприятие, производящее хлеб и мучные кондитерские изделия, погасило задолженность по зарплате в размере 251,9 тыс. рублей перед своими сотрудниками.

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