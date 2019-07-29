(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Казани пассажирский автобус провалился в яму на дороге. Фото с места происшествия выложили очевидцы на страницах в соцсетях.

Как сообщили агентству очевидцы, сегодня утром на перекрестке улиц Восстания и Декабристов автобус с пассажирами провалился одним колесом в глубокую яму. Выехать из провала самостоятельно водителю общественного транспорта не удалось.

Чтобы вытащить машину из ловушки, пришлось использовать домкрат, после чего поставить колесо автобуса на деревянные балки.





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