При входе во второй хоспис Казани построят церковь и мечеть

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Пациентам второго хосписа в Казани окажут духовную помощь в мечети и церкви, которые построят рядом. Об этом рассказал председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Паллиативная помощь включает в себя четыре составляющих: медицинскую, духовную, социальную и психологическую. Насчет духовной части, при входе будет церковь и мечеть», — сказал Вавилов, презентуя план второго в Казани хосписа.

Он отметил, что сейчас идет передача участка земли под хоспис от Татарстана фонду. При этом проект и техзадание практически готовы. Как только юридические моменты будут улажены, начнется проектирование и строительство второго казанского хосписа.

«Надеюсь, что хотя бы проектные работы мы успеем в этом году начать, а также планировку земли», — отметил Вавилов.

Хоспис будет рассчитан на 60 койко-мест. Первый этаж — 30 хосписных коек, второй этаж — койки сестринского уход. Хоспис будет построен за зданием ТЦ «Порт» в Приволжском районе Казани.

«До Закамской зоны мы проблему решим хосписных коек [после строительства второго хосписа], потому что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, на 100 тыс. населения должно быть 10 хосписных коек», — подытожил Владимир Вавилов.

В 2014 года в Казани работает некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис» с отделением для пациентов старше 18 лет. В стационаре — 35 коек, в том числе 17 для пациентов от 0 до 18 лет и 18 коек – для пациентов от 18 лет и старше.

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