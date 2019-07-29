Спасские ветераны почтили минутой молчания погибших моряков в Баренцевом море

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В День Военно-морского флота у памятного знака морякам всех поколений в Болгаре собрались те, кто в разные годы служил на кораблях и в частях ВМФ СССР и РФ, пишет газета «Новая жизнь».



По традиции ветераны флота собрались у памятника со своими семьями, детьми и внуками. Праздник состоялся при участии главы Спасского района Камиля Нугаева и других почетных гостей. Они поблагодарили моряков за их общественную работу и пожелали всего самого наилучшего. Группе ветеранов ВМФ в этот день были вручены заслуженные награды.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших моряков, в том числе и погибших 1 июня при исполнении воинского долга в Баренцевом море. Под звуки корабельного горна по традиции были подняты флаг Военно-морского флота СССР и Андреевский флаг, после чего к подножию памятника были возложены живые цветы.

Затем моряки совершили по городу круг почета, посетив при этом ветеранов флота, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на торжество, и возложили венки к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.

После этого морпехи посетили могилы своих товарищей, в том числе и могилу Василия Борисова в Полянках, погибшего при тушении пожара на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота.

После все приехали на берег Волги, где уже ждала наваристая уха и горячий чай. В тесном кругу бывшие сослуживцы вновь вспоминали годы службы, своих товарищей и командиров, многие из которых дослужились до адмиральских погон и отмечены высокими государственными наградами.

В гости к участникам праздника прибыли Нептун и другие персонажи военно-морского фольклора. Они поздравили всех с праздником и устроили потешные испытания.

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