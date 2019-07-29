Татар-информ

29 июля 2019, 11:20

Экономика и финансы

Как управлять своими деньгами, не вставая с дивана

Экономика и финансы

Как управлять своими деньгами, не вставая с дивана

Фото: архив

То, на что раньше мы тратили не один час, теперь можно сделать за считанные секунды, не вставая с любимого дивана.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Без смартфона и банковской карты жизнь современного человека представить практически невозможно. А в тандеме они к тому же дают возможность сэкономить кучу времени, сил и нервов. Как? Конечно же, с помощью онлайн-банкинга. То, на что раньше мы тратили не один час, теперь можно сделать за считанные секунды, не вставая с любимого дивана.

В любое время контролировать состояние своих банковских счетов. Отслеживать подробную историю операций по своим картам: где, когда и на какую сумму. А сервис «Анализатор расходов и зачислений» наглядно покажет, в каких категориях были основные траты за последнее время: покупки в супермаркетах, обеды в ресторанах и кафе, коммунальные платежи, погашение кредитов и пр. Это позволит понять, какие расходы впредь можно сократить.

Вносить платежи по действующему кредиту, корректировать сумму выплат и даже погасить его досрочно без визита в банк. А если понадобится новый кредит — просто оформите онлайн-заявку и ждите ответа от банка.

Открыть онлайн-вклад в рублях или валюте, самостоятельно выбрав наиболее выгодные условия. Либо подключить сервис Копилка и откладывать N-ную сумму, например, с каждой зарплаты. 

Оплачивать коммунальные и прочие услуги, а также налоги и штрафы. Для удобства в мобильном приложении доступна оплата по QR-коду — просто считайте его камерой вашего смартфона и нажмите «оплатить». При желании в онлайн-банке можно подключить Автоплатеж, после чего ваши счета будут оплачиваться автоматически с вашей банковской карты. 

Переводить деньги другим людям по номеру их карты или номеру телефона, даже если это клиенты других банков. Если вы, к примеру, регулярно переводите деньги родителям или детям-студентам — подключите Автоперевод, и банк вместе с вами позаботится о ваших близких. В мобильном приложении можно также совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья. Для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.

Заказать новую банковскую карту. А в случае, если срок действия вашей нынешней карты истекает, банк обязательно вам об этом напомнит. А позже сообщит, в какой день и по какому адресу вы сможете ее забрать. Номер карты и ПИН-код при плановом перевыпуске останутся прежними. А если вы хотите заказать Цифровую карту, то начать ей пользоваться можно сразу же, привязав в кошелек Apple Pay или Google Pay либо для оплаты покупок в Интернете. 

Кстати, о ПИН-коде. Если вдруг забудете заветную комбинацию цифр или захотите поменять, сделать это сможете также самостоятельно через мобильное приложение. А еще по каждой своей карте можно подключить или отключить уведомления (поменять тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему карт (зайти в свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам»).

Получить электронную справку-выписку по любым операциям по вашей карте, где будет отражена вся необходимая информация: дата, сумма, полные реквизиты получателя денег. А если, увы, случилась такая неприятность, что с вашей карты списали деньги по решению суда, вы тоже сможете проверить правомерность и сумму списания в своем интернет-банке. Кроме того, там же можно самостоятельно сформировать электронный отчет по движению средств по вашей карте за любой период.

Оформить страховку. Для оплаты полиса перейти в закладку «Платежи и переводы», далее в раздел «Инвестиции и страхование» и выбрать нужную программу. После этого страховой полис банк пришлет на указанную электронную почту.

Заказать бесплатно выписку из Пенсионного фонда, чтобы проверить, где находится накопительная часть вашей пенсии, отследить отчисления работодателя, которые формируют будущую пенсию. 

Открыть брокерский счет и начать инвестировать, например, в облигации федерального займа (ОФЗ) с доходностью 7-8% или открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получать в дальнейшем налоговые льготы. 

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* Все вышеперечисленные сервисы доступны пользователям «Сбербанк Онлайн».

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.


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