Росреестр РТ проведет горячую линию о нотариальных сделках

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Росреестр Татарстана проведет горячую линию для граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

«31 июля 2019 года в силу вступают изменения законодательства, согласно которым отменяется обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности. В преддверии этой даты 30 июля с 8.00 до 12.00 Росреестр Татарстана проведет ежемесячную горячую телефонную линию по данной теме», — сообщили в пресс-службе.

На вопросы жителей Казани ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Радиф Фазылов. Задать их можно по телефону: (843)255-25-71.

Горячая линия также охватит районы республики. в этот день с 8.00 до 12.00 будет проведена в районах республики. Телефоны для жителей городов и районов РТ размещены на официальном сайте Управления rosreestr.tatarstan.ru.

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