Татар-информ

29 июля 2019, 21:42

Общество

Экологи Татарстана ликвидировали свалку отходов во дворе жилого дома

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Общество

Экологи Татарстана ликвидировали свалку отходов во дворе жилого дома

За свалку строительных отходов в Альметьевске предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Несанкционированную свалку строительных отходов ликвидировали экологи из Татарстана на территории одного из многоквартирных домов Альметьевска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Свалка образовалась в результате ремонта крыши жилого дома. В ходе проверки выяснилось, что данные отходы на почву сбросила подрядная организация, осуществляющая работы по капитальному ремонту данного дома. На момент проведения ремонтных и строительных работ предприятие не оборудовало место для временного складирования отходов», — сказано в сообщении.

По данному нарушению на юрлицо был составлен протокол по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей. В настоящее время свалка отходов ликвидирована.

Стоит отметить, что несанкционированные свалки – частое нарушение, с которым сталкиваются экологи республики. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в водоохранной зоне ручья устроил свалку предприниматель из Азнакаево. За нарушение закона об охране окружающей среды он оштрафован.

 

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