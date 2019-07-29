На трассе Казань – Оренбург легковушка вылетела в кювет и перевернулась, водитель в больнице

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На трассе Казань – Оренбург легковушка «Шкода» вылетела в кювет и перевернулась, водитель в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Авария произошла сегодня около 9.30 недалеко от деревни Каипы Лаишевского района РТ. Автомобиль "Шкода" вылетел с дороги в кювет и перевернулся», – рассказали агентству свидетели аварии.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его на карете скорой помощи доставили в РКБ.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.





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