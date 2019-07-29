В Нижнекамске для детей от шести лет устроили «взрослые» гонки

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 20 маленьких гонщиков померялись силами на первенстве Нижнекамска по автокроссу. Соревнования провели на территории ипподрома близ майдана. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Местная гоночная команда «Viatti МЦ Автокросс» организовала для ребят и их родителей выставку, не забыли и про усиленную безопасность. А после заездов юные гонщики смогли подкрепиться шашлыками.





Организаторы поделились, что все меры безопасности были учтены – пожарные службы, экипажи ППС, кинологи и медицинская помощь, и к счастью, не понадобились. «Медицинская комиссия на регистрации, дополнительный инструктаж по безопасности, и гонка. Все очень четко и без задержек», – поделились организаторы о своей работе.



Для некоторых спортсменов соревнования стали дебютом, а фамилии других уже не первый год появляются в строках победителей не только республиканских, но и российских соревнований.





Победителем в классе Д2-Юниор был признан Данил Жаворонков, сезон 2019 года для него стал дебютным в этом классе. Самый младший представитель гоночной династии блеснул золотой наградой на пьедестале. А ранее он завоевывал титул чемпиона Татарстана в классе Д3-Мини.



«Золото» в классе Д3-мини завоевал Мират Файзуллин, в классе Д3-Микро (минибагги) победителем стал Тимур Жаворонков, в класс Д3-Мини (минибагги) быстрее всех финишировал Артур Арушанян.



Впереди у юных спортсменов продолжение гоночного сезона и старты на кубке «ТАИФ-НК», которые через две недели состоятся в Камских Полянах.

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