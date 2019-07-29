Татар-информ

29 июля 2019, 12:01

ОбществоЗдоровье и среда

Третий слет школьных лесничеств Татарстана откроется 30 июля

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ОбществоЗдоровье и среда

Третий слет школьных лесничеств Татарстана откроется 30 июля

В настоящее время в Татарстане насчитывается 66 школьных лесничеств, в которых состоит более 1400 человек.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Завтра, 30 июля, в 10 утра на базе Лубянского лесотехнического колледжа в селе Лубяны Кукморского района пройдет церемония открытия III Слета школьных лесничеств Республики Татарстан. Сам слет пройдет с 29 по 31 июля, сообщает пресс-служба колледжа.

Слет соберет более 200 человек, из них 124 человека из 31 школьного лесничества республики. Также впервые присоединится школьное лесничество «Лесной дозор» из Свердловской области.

После открытия пройдет основной конкурс «Юные лесоводы», в котором участники пройдут тестирование и выполнят практические задания по направлениям: «Ботаника и дендрология», «Таксация», «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия» и «Тушение пожаров».

Также в этот день пройдут мастер-классы и круглые столы для руководителей и кураторов школьных лесничеств.

31 июля в 10 утра будут подведены итоги слета. 

Слет школьных лесничеств РТ проводится с целью привлечения детей и молодежи к исследовательской и природоохранной деятельности. В настоящее время в Татарстане насчитывается 66 школьных лесничеств, в которых состоит более 1400 человек. Средний возраст учеников — 14 лет.

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