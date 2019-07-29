День ВМФ тетюшские моряки отметили автопробегом

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). С самого утра к центру города Тетюши стекались люди в полосатых тельняшках и бескозырках с Андреевскими флагами в руках. В строй встали бойцы, верой и правдой служившие на флоте своей Отчизне, являющейся великой и могущественной морской державой, пишет газета «Авангард».



К собравшимся обратился замруководителя исполкома района Альберт Гасимов. Он отметил, что ВМФ – символ сильного государства, надежная основа обороноспособности нашей державы.



«Работа военных моряков требует особой подготовки, особого состояния души, особого призвания. Моряки – образец мужества, верности долгу. От души желаю вам и вашим семьям добра, счастья, согласия и благополучия», – пожелал руководитель.



Моряки почтили память погибших при несении службы минутой молчания и возложили гирлянду к обелиску Славы и цветы к Вечному огню. Завершающим эпизодом праздника стал автопробег морского братства с развевающимися российскими флагами.





Постоянный участник праздника Николай Глазков рассказал, что призывался в апреле 1977 года. Службу проходил в первом флотском экипаже ВМФ СССР, после прохождения различных комиссий парень был направлен на Черноморский флот, в 33-й учебный центр. Там в течение восьми месяцев из юношей готовили специалистов. «О службе вспоминаю с теплотой, – рассказал Николай Анатольевич. – Каждый год смотрю морской парад по телевидению – зрелище впечатляющее, гордость за ВМФ, за страну очень велика».



Тетюшане уже в четвертый раз собираются на митинг в честь дня ВМФ. В этом большая заслуга председателя совета ветеранов ВМФ района – Михаила Мечтанина, ветеранов флота Юрия Сиякина, Андрея Суркова, Хафиза Измайлова, Николая Солодовникова, Ильдара Садыкова и других.



Также активное участие в организации приняли и более молодые моряки, которые устраивают автопробег. В честь своего праздника каждый отслуживший моряк достал свои реликвии: тельник, гюйс, беску или берет.

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