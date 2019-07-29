Иностранец с сайта знакомств обещал бугульминке оплатить ипотеку, но выманил у нее 1 млн рублей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Иностранец с сайта знакомств обещал 41-летней жительнице Бугульмы оплатить ипотеку, но выманил у нее более миллиона рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«25 июля в ОМВД России по Бугульминскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя местная жительница. Бугульминка сообщила, что в мае познакомилась в одной из социальных сетей с гражданином иностранного государства. Дальнейшее общение продолжилось в мессенджере», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время женщина рассказала новому знакомому о том, что у нее нет средств на оплату ипотеки. Мужчина вызвался помочь и предложил ей выслать все реквизиты банка для оплаты кредита. Позднее иностранец сообщил, что платеж не проходит и предложил ей самостоятельно заплатить с его счета.

Обрадовавшись, женщина попыталась через иностранный счет погасить ипотеку, но ей на электронную почту пришло письмо, что для работы с иностранным банком необходимо получить код, который стоит 173 тыс. рублей. Бугульминка взяла кредит и оплатила код активации, после чего пришло еще одно письмо с требованием еще заплатить более полумиллиона рублей.

Иностранный возлюбленный заверял, что она сможет обналичить деньги с его счета, но необходимо оплатить код. Женщина вновь взяла кредит и перевела деньги на указанный счет. Но и на этот раз код не пришел. Требовалось заплатить еще 300 тыс. рублей. Потерпевшая оформила еще один кредит.

В общей сложности женщина перевела на счет 1 млн 80 тыс. рублей, и после этого общение с иностранцем прекратилось.

Полицейские проверяют личность мошенника и выясняют, куда ушли деньги, которые женщина переводила на счета иностранца.



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