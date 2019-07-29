Гран-при фестиваля «Рудник» и приз в 800 евро завоевал фильм «Домашние игры» Алисы Коваленко

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Стал известен полный список победителей третьего Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который проходил на острове Свияжск с 22 по 28 июля, сообщает Центр современной культуры «Смена».



Режиссеры получили денежные вознаграждения и специальные призы, придуманные художниками Рашитом Сафиуллиным и Ильей Артамоновым.



Гран-при за лучший фильм фестиваля и денежное вознаграждение в 800 евро получила кинолента «Домашние игры» от режиссера Алисы Коваленко (фильм производства Украины, Польши и Франции).



Приз анонимного кинокритика и 200 евро достались российской картине «Белая мама» (режиссеры Зося Родкевич, Евгения Останина, 2018). Другая российская кинолента – «Стоянка на дороге ветра» – победила в номинации «Лучший полнометражный фильм». Режиссеру Наталии Харламовой вручили 300 евро.



Лучшей коротметражкой стал польский фильм «Безусловная любовь» (режиссер Рафал Лысак), он увез домой денежный приз в 200 евро.

Приз зрительских симпатий завоевала лента «Брюс Ли и Разбойник» (режиссер Йост ван де Бруг, Нидерланды, Великобритания, Чехия, 2018).

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