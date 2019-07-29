В Татарстане сильным порывом ветра сорвало крышу с частного дома

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Татарстане сильным порывом ветра частично сорвало крышу с частного дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В субботу, 27 июля, в 15.31 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Лаишево на улице Мелиораторов сильным порывом ветра частично сорвало кровлю с частного дома», – уточнили в МЧС РТ.

Прибывшие на место сотрудники Лаишевского ПСГ обнаружили, что произошло частичное обрушение крыши на придомовую территорию. Общая площадь обрушения 90 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.





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