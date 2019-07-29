До конца года треть уличных фонарей Казани заменят на светодиоды

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). До конца 2019 года АО «Казэнерго» планирует заменить 7,1 тыс. неэффективных ртутных светильников на улицах города на светодиодные. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«До конца года, я думаю, мы подойдем к цифре 20 тыс. светильников вообще в целом по городу. От 82 тыс. [светоточек, находящихся в зоне ответственности АО „Казэнерго“] у нас будет 20 тыс. светодиодных светильников, то есть 30%», — заявил генеральный директор предприятия Рустам Абдулхаков, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По его словам, новые светильники установят как в Казани, так и в близлежащих поселках. Помимо замены неэффективных фонарей планируется решить проблему со светильниками индивидуального включения, которые работают в неэффективном режиме потребления электроэнергии. Замена более 6 тыс. таких светоточек позволит снизить потребление электроэнергии и повысить качество и надежность наружного освещения, отметил гендиректор «Казэнерго».

В прошлом году было заменено 6,1 тыс. устаревших энергозатратных светильников на современные светодиодные лампы. При этом годовая экономия электроэнергии в результате реализации мероприятий составила чуть менее 21 млн рублей.

Кроме того, за последние восемь лет значительно увеличен уровень автоматизации системами наружного освещения. Если на начало 2012 года уровень автоматизации составлял 42%, то к концу этого года он достигнет 97,5%, заключил докладчик.

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